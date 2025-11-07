Рыбакина – первая теннисистка с 2016-го, выполнившая 500 подач навылет за сезон

Елена Рыбакина 500 раз подала навылет в 2025 году.

Елена Рыбакина обыграла Джессику Пегулу в полуфинале итогового турнира. По ходу матча она 15 раз подала навылет.

Таким образом, казахстанка преодолела отметку в 500 подач навылет в сезоне. Она стала первой теннисисткой после Каролины Плишковой (в 2016 году), которой это удалось.