Рыбакина – первая теннисистка с 2016-го, выполнившая 500 подач навылет за сезон
Елена Рыбакина 500 раз подала навылет в 2025 году.
Елена Рыбакина обыграла Джессику Пегулу в полуфинале итогового турнира. По ходу матча она 15 раз подала навылет.
Таким образом, казахстанка преодолела отметку в 500 подач навылет в сезоне. Она стала первой теннисисткой после Каролины Плишковой (в 2016 году), которой это удалось.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
