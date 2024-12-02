Кафельников о допинг-скандалах: «Восхищаюсь тем, что сделала Шарапова»
Евгений Кафельников похвалил Марию Шарапову.
Экс-первая ракетка мира комментировал допинг-дела Янника Синнера и Иги Швентек.
«Оглядываясь в прошлое, я восхищаюсь тем, что сделала Шарапова! Сама созвала пресс-конференцию, пока никто ничего не сообщил!» – написал Кафельников.
Шарапова в 2016-м сама созвала пресс-конференцию, на которой сообщила, что у ее допинг-пробе обнаружили мельдоний.
Допинг-истории Синнера и Швентек – роковые случайности, но почему их так быстро оправдали? Кому это выгодно?
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: @KYevgeni
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