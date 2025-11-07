Музетти о том, что не выигрывал титул с 2022-го: «Надеюсь, завтра все изменится. У меня две цели: первая – выиграть турнир, а вторую вы, наверное, знаете»

Лоренцо Музетти хочет взять титул в Афинах.

Девятая ракетка мира Лоренцо Музетти обыграл Себастьяна Корду в 1/2 финала ATP 250 в Афинах – 6:0, 5:7, 7:5.

В финале итальянец должен победить Новака Джоковича , чтобы отобраться на итоговый турнир и взять первый титул с 2022 года.

«Завтра… Последние годы мне не везло в финалах. Уже три года подряд я проигрываю в решающих матчах. Надеюсь, завтра все изменится. У меня две цели: первая – выиграть турнир, а вторую вы, наверное, знаете. С нетерпением жду матча с легендой. Зрителям будет очень интересно», – сказал Музетти в интервью на корте.