Кудерметова и Мертенс отыграли матчбол и вышли в финал парного итогового турнира

Вероника Кудерметова и Элиза Мертенс вышли в финал парного итогового турнира.

Вероника Кудерметова и Элиза Мертенс обыграли Тэйлор Таунсенд и Катерину Синякову в полуфинале итогового турнира – 4:6, 7:6(6), 10:6. На тай-брейке второго сета при счете 5:6 они отыграли матчбол.

В финале Кудерметова и Мертенс встретятся с Лукрецией Стефанини и Тимеа Бабош .