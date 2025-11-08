Кудерметова и Мертенс отыграли матчбол и вышли в финал парного итогового турнира
Вероника Кудерметова и Элиза Мертенс вышли в финал парного итогового турнира.
Вероника Кудерметова и Элиза Мертенс обыграли Тэйлор Таунсенд и Катерину Синякову в полуфинале итогового турнира – 4:6, 7:6(6), 10:6. На тай-брейке второго сета при счете 5:6 они отыграли матчбол.
В финале Кудерметова и Мертенс встретятся с Лукрецией Стефанини и Тимеа Бабош.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
