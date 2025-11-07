19-летний Тьен вышел во второй финал на уровне тура

Лернер Тьен вышел в финал турнира в Меце.

38-я ракетка мира Лернер Тьен победил Виталия Сачко со счетом 6:1, 6:4. Матч закончился за 58 минут.

19-летний американец второй раз вышел в финал турнира ATP. В сентябре он уступил Яннику Синнеру в решающем матче в Пекине.

В живом рейтинге Лернер поднялся на 31-ю позицию.

За первый титул в карьере Тьен сыграет с Кэмероном Норри .