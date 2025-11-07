Соболенко вышла в 40-й финал в карьере

Арина Соболенко вышла в финал итогового турнира WTA.

Первая ракетка мира Арина Соболенко обыграла Аманду Анисимову в полуфинале итогового. Матч закончился со счетом 6:3, 3:6, 6:3.

Белоруска вышла в 40-й финал в карьере, девятый в сезоне и второй на итоговом турнире. Последний раз она играла в решающем матче итогового в 2022-м, где уступила Каролин Гарсия .

Соболенко стала третьей теннисисткой с 2015-го, которая вышла в финал WTA Finals в статусе первой ракетки мира, после Анжелик Кербер в 2016-м и Эшли Барти в 2019-м.

Кроме того, она одержала 55-ю победу над игроком топ-10 в карьере.

В финале Соболенко встретится с Еленой Рыбакиной .