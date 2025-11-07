  • Спортс
  Музетти нужно обыграть Джоковича, чтобы квалифицироваться на итоговый. Итальянец уступает в личке 1:8
Музетти нужно обыграть Джоковича, чтобы квалифицироваться на итоговый. Итальянец уступает в личке 1:8

Лоренцо Музетти вышел в финал турнира в Афинах.

Девятая ракетка мира Лоренцо Музетти обыграл Себастьяна Корду со счетом 6:0, 5:7, 7:5.

Итальянец вышел в восьмой финал в карьере и третий в сезоне. Музетти не брал титул с 2022 года, проиграв пять последних финалов.

В чемпионской гонке Музетти занимает девятое место. Чтобы обойти Феликса Оже-Альяссима и отобраться на итоговый, ему нужно выиграть турнир.

В финале Лоренцо встретится с Новаком Джоковичем. Итальянец уступает в личке 1:8, на харде – 0:3.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
