Музетти нужно обыграть Джоковича, чтобы квалифицироваться на итоговый. Итальянец уступает в личке 1:8
Лоренцо Музетти вышел в финал турнира в Афинах.
Девятая ракетка мира Лоренцо Музетти обыграл Себастьяна Корду со счетом 6:0, 5:7, 7:5.
Итальянец вышел в восьмой финал в карьере и третий в сезоне. Музетти не брал титул с 2022 года, проиграв пять последних финалов.
В чемпионской гонке Музетти занимает девятое место. Чтобы обойти Феликса Оже-Альяссима и отобраться на итоговый, ему нужно выиграть турнир.
В финале Лоренцо встретится с Новаком Джоковичем. Итальянец уступает в личке 1:8, на харде – 0:3.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости