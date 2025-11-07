Соболенко ведет у Рыбакиной 8:5 в личке перед финалом итогового турнира

Арина Соболенко ведет в личке у Елены Рыбакиной перед финалом в Эр-Рияде.

Арина Соболенко поборется с Еленой Рыбакиной за титул на итоговом турнире WTA.

Это будет 14-я встреча соперниц. Белоруска ведет в личке 8:5. Баланс на харде – 5:5.

Они трижды встречались в 1/4 финала в этом сезоне. Соболенко одержала победу в Ухане (6:3, 6:3) и Берлине – 7:6(6), 3:6, 7:6(6). Рыбакина выиграла в Цинциннати – 6:1, 6:4.

Рыбакина и Соболенко разыграют последний элитный титул сезона!