Соболенко ведет у Рыбакиной 8:5 в личке перед финалом итогового турнира
Арина Соболенко ведет в личке у Елены Рыбакиной перед финалом в Эр-Рияде.
Арина Соболенко поборется с Еленой Рыбакиной за титул на итоговом турнире WTA.
Это будет 14-я встреча соперниц. Белоруска ведет в личке 8:5. Баланс на харде – 5:5.
Они трижды встречались в 1/4 финала в этом сезоне. Соболенко одержала победу в Ухане (6:3, 6:3) и Берлине – 7:6(6), 3:6, 7:6(6). Рыбакина выиграла в Цинциннати – 6:1, 6:4.
Рыбакина и Соболенко разыграют последний элитный титул сезона!
