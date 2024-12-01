Джокович о том, что его главные соперники завершают карьеру: «Часть меня уходит вместе с ними»
Новак Джокович ответил, закончилась ли в теннисе одна из эр.
«И да, и нет. Я все еще играю и считаю, что я тоже часть золотой эры. Федерер, Надаль, Маррей, Дель Потро, Вавринка... Это особый период нашего спорта. На наши карьеры повлияли все эти противостояния последних 15 лет. Для меня это удивительная вещь.
Я немного расстроен из-за того, что мои главные соперники уходят из тенниса. Часть меня уходит вместе с ними с точки зрения тенниса. Но я продолжаю искать мотивацию – сейчас у меня новый тренер, один из моих главных соперников, который вдохновляет меня на то, что мы можем добиться больших успехов в нашем виде спорта».
У Джоковича новый тренер – Энди Маррей. Они соперники с 13 лет и не могли дружить
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Punto de Break
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