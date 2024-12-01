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Джокович о Дель Потро: «Его карьера легендарна, но ему не повезло с травмами»

Новак Джокович прокомментировал выставочный матч против Хуана Мартина дель Потро.

Сегодня они сыграют его в Буэнос-Айресе.

«Я очень легко принял решение о том, чтобы приехать сюда. Для меня это очень особенный и волнующий момент, и не только из-за соперничества. Оно очень крепкое, потому что мы пережили много моментов. В последнее время наша дружба превалирует над соперничеством. Мы собрались здесь, чтобы отметить карьеру Хуана Мартина.

Мы всегда очень уважали друг друга. Поэтому я так сильно люблю Хуана Мартина, он замечательный человек. Нормально желать победы, когда соревнуешься, но мы люди и мы здесь, чтобы разделить сильные эмоции, то напряжение, которое всегда чувствуется на корте.

Его карьера легендарна, но ему не повезло с травмами. Конечно, его карьера могла быть лучше, если бы не проблемы с коленями. У меня были серьезные травмы, но не такие неудачные, как у него. Травмы – главные враги профессиональных спортсменов – когда нет здоровья, невозможно делать то, чему ты посвятил жизнь. Я расстроен всем, что было у Дельпо, но сегодня мы собрались для праздника».

«Ежедневные страдания – вот так выглядит моя жизнь». Колено сломало Хуана Мартина дель Потро

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Punto de Break
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