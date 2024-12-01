Джокович о сезоне-2025: «Я проведу больше турниров, «Большие шлемы» будут в приоритете: сделаю все, чтобы победить»

Новак Джокович рассказал о планах на следующий сезон.

«В 2024-м я играл не очень много, и, если не смотреть на олимпийское золото и финал «Уимблдона», то, возможно, этот сезон был наименее успешным за последние 10 лет. Было много взлетов и падений, проблем даже на личном уровне, которые надо было решить.

Но я думаю, что все еще могу играть на высоком уровне. [Янник] Синнер и [Карлос] Алькарас сейчас лучшие в мире, не стоит забывать про [Александра] Зверева. Они все главные претенденты на «Шлемы» и другие титулы.

Но морально и физически я готов снова показывать свой теннис. Чувствую, что могу побороться с этим ребятами и мой опыт может пригодиться. В следующем году я проведу больше турниров, и «Большие шлемы» будут в приоритете: я сделаю все возможное, чтобы победить. Конечно, если мой организм позволит мне это сделать. Я в порядке, у меня еще есть время отдохнуть и проанализировать, что я могу улучшить, чтобы провести сезон лучше, чем предыдущий.

Я хочу продолжать писать историю нашего спорта, даже если я все еще считаю себя студентом. Теннис дал мне очень многое, и я считаю, что мне повезло, что я могу продолжать сражаться на самом высоком уровне.

Пока я смогу оставаться на вершине, я буду продолжать играть».