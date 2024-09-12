Дель Потро проведет в декабре прощальный матч против Джоковича

Хуан Мартин дель Потро проведет прощальный матч, в котором сыграет с Новаком Джоковичем .

В туре они встречались 20 раз, счет 16:4 в пользу серба.

Матч под названием «Последнее испытание» пройдет 1 декабря в Буэнос-Айресе.

Одинокая бандана на сетке. Прощание дель Потро с теннисом растрогает любого