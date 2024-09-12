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Дель Потро проведет в декабре прощальный матч против Джоковича

Хуан Мартин дель Потро проведет прощальный матч, в котором сыграет с Новаком Джоковичем.

В туре они встречались 20 раз, счет 16:4 в пользу серба.

Матч под названием «Последнее испытание» пройдет 1 декабря в Буэнос-Айресе.

Одинокая бандана на сетке. Прощание дель Потро с теннисом растрогает любого

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: инстаграм дель Потро
logoНовак Джокович
logoХуан Мартин дель Потро
logoATP
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