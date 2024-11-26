«Ежедневные страдания – вот так выглядит моя жизнь». Колено сломало Хуана Мартина дель Потро

Хуан Мартин дель Потро – один из самых ярких талантов начала нулевых. Он один из немногих, кто смог выиграть турнир «Большого шлема» в период пика могущества Федерера, Надаля и Джоковича. На US Open-2009 он сначала обыграл испанца, а в финале отыгрался с 1:2 по сетам против Маэстро.

Дель Потро сочетал в себе замечательную подвижность, чистейшую технику – и потрясающую мощь. Например, однажды на «Уимблдоне» он так сильно пробил с форхенда, что комментировавший тот матч Энди Маррей просто 30 секунд смеялся – он не мог поверить, что мяч можно разогнать так сильно.

Но несмотря на большой рост и широкие плечи, аргентинец оказался очень хрупким. У него были больше проблемы с запястьями, а потом появились хронические травмы коленей.

После победы на US Open Дель Потро как будто бы больше лечился, чем играл. Несмотря на это он завоевал бронзу и серебро Олимпиады, сыграл в еще одном финале US Open, выиграл «Мастерс» (опять у Федерера в финале).

Но в конце 2018-го он упал на корте – и его коленная чашечка треснула. С тех пор начался кошмар, который продолжается до сих пор.

Аргентинец несколько лет пытался вылечиться, перенес четыре операции, но в феврале 2022-го все же провел последний матч в карьере – и ушел из тенниса. Как выяснилось, он и после этого хотел вернуться, но теперь его жизнь – ежедневные страдания.

Об этом 36-летний Дель Потро рассказал в видео, которое выложил в преддверии прощального выставочного матча – 1 декабря в Буэнос-Айресе он встретится с Новаком Джоковичем.

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«Никто этого не знал, но на следующий день после матча с Дельбонисом (последний официальный матч Дель Потро, в Буэнос-Айресе в 2022-м – Спортс’’) я полетел в Швейцарию и перенес пятую операцию на колене.

С тех пор я больше никому не сообщал об операциях, потому что на пресс-конференции перед матчем с Федерико нашел умиротворение, когда сказал, что, наверное, это будет мой последний матч. Меня перестали постоянно спрашивать, когда я вернусь.

Весь процесс проходил в секрете, и, если бы все сработало, я бы объявил о возвращении. Я провел два месяца в деревне рядом с Базелем, пытался восстановиться – и у меня не получилось.

После двух с половиной месяцев я перенес шестую операцию. Вернулся в США. Снова реабилитация, больше 100 уколов в разные места. Ежедневные страдания – вот так выглядит моя жизнь после того матча с Федерико.

Когда в июне-2019 я перенес операцию, врач сказал, что я вернусь через три месяца. Я даже заявился на турниры в залах в конце сезона. Но с тех пор я не могу без боли подняться по лестнице. Мне больно водить машину. Мне постоянно больно, когда я сплю. Это бесконечный кошмар.

Я по-прежнему каждый день ищу решение. Все началось с той первой операции. Меня пробивает на эмоции каждый раз, когда я о ней думаю. Я чувствую себя ужасно. Мой быт строится не так, как я хотел бы. Я не могу играть в футбол, не могу играть в падел. Это ужасно.

У меня отняли возможность заниматься любимым делом – играть в теннис. Бывают моменты, когда у меня уже нет сил. Я же не железный.

В моей жизни есть хорошее, есть плохое – но мне постоянно приходится притворяться, что все хорошо. Хотя чувствую я себя ужасно. Каждый день я просыпаюсь и пью по 6-7 таблеток: от желудка, противовоспалительные, против тревожности. Из-за таблеток я набрал вес, и мне пришлось отказаться от некоторых продуктов.

Травмы могут случиться с любым спортсменом, но эмоциональная боль – это другой вопрос. Раньше я чувствовал себя сильным и был уверен, что все преодолею, но после всего пережитого я понял, что не такой уж я и сильный.

Колено меня победило. Я перенес восемь операций у врачей со всего мира. Каждый раз, когда мне делали наркоз, я ожидал, что проблема решится – но спустя 2-3 месяца звонил врачам и говорил, что операция не помогла.

Некоторые врачи говорят, что можно установить протез и отчасти восстановить качество жизни. Другие говорят, что я еще слишком молод. Говорят подождать до 50. Но с 31 года я не могу бегать, не могу подниматься по лестнице, не могу пинать мяч, я больше не играл в теннис.

Стоит ли терпеть еще 15 лет такой жизни? Это ужасно. Надеюсь, однажды это кончится. Потому что я хочу снова жить без боли.

Сейчас я сел на диету, теряю вес, тренируюсь. Я хочу подойти к матчу с Джоковичем в максимально хорошем состоянии. Это будет прощальный матч. Новак очень щедро принял мое приглашение, и я хочу продемонстрировать всем вам свою любовь.

Будет прекрасно, если я смогу хотя бы один-два-три часа провести на теннисном корте умиротворенным и счастливым».

Фото: Gettyimages.ru /Marcelo Endelli