Капитан Нидерландов в Кубке Дэвиса: «Сказал Синнеру, что у нас есть для него гражданство со следующего сезона»

Капитан Нидерландов Пауль Хархейс пошутил о будущем Янника Синнера.

Нидерланды проиграли Италии в финале Кубка Дэвиса.

– Вы говорили с Янником после матча. Что вы ему сказали?

– Сказал, что у нас есть для него гражданство Нидерландов со следующего сезона. Мы все сделаем. Он же говорит по-немецки, значит и голландский будет очень просто выучить.