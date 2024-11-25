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Капитан Нидерландов в Кубке Дэвиса: «Сказал Синнеру, что у нас есть для него гражданство со следующего сезона»

Капитан Нидерландов Пауль Хархейс пошутил о будущем Янника Синнера.

Нидерланды проиграли Италии в финале Кубка Дэвиса.

– Вы говорили с Янником после матча. Что вы ему сказали?

– Сказал, что у нас есть для него гражданство Нидерландов со следующего сезона. Мы все сделаем. Он же говорит по-немецки, значит и голландский будет очень просто выучить.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @ReemAbulleil
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Пауль Хархейс
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