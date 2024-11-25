  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Синнер об апелляции WADA: «Все еще немного об этом думаю. Но иногда жизнь сталкивает нас с трудностями, и надо просто выстоять»
5

Синнер об апелляции WADA: «Все еще немного об этом думаю. Но иногда жизнь сталкивает нас с трудностями, и надо просто выстоять»

Янник Синнер прокомментировал апелляцию WADA.

Накануне команда Италии обыграла команду Нидерландов в финале Кубка Дэвиса и защитила титул.

«Очень горжусь всей командой. Мы счастливы снова держать этот трофей в руках. День был сложным, все могло случиться. Я очень рад быть частью этого.

Конечно, я все еще думаю об [апелляции WADA]. Но самое важное, что мне доверяет окружение, те, кто меня знают. Поэтому я продолжил играть на том же уровне, на котором я находился. У меня были некоторые взлеты и падения, я был немного подавлен, у меня было немного разбито сердце. Но иногда жизнь сталкивает нас с трудностями, и надо просто выстоять».

WADA хочет дисквалифицировать Синнера минимум на год, но оставить в силе все его победы. Почему?

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @ReemAbulleil
logoКубок Дэвиса
logoЯнник Синнер
logoATP
Рекомендуем
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Синнер после выхода Италии в финал КД: «Чувствую огромное давление – на плечах лежит груз ответственности за всю страну»
923 ноября, 17:36
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Шнайдер посетила тренировку «Акрона»
1 минуту назадФото
Динара Сафина: «Мне звонил агент Мирры Андреевой, спрашивал, хочу ли ее тренировать, но я не была готова кататься с ней по всему миру»
19 минут назад
Фитнес-тренер Рууда покинул команду спустя 13 лет работы
32 минуты назад
Берреттини о Синнере: «Он самый скромный человек»
148 минут назад
Уже 30 миллионов активных игроков в более чем 110 странах. Какой вид спорта – самый быстрорастущий в мире?
сегодня, 05:00Спецпроект
Киз вышла замуж
8вчера, 20:09Фото
Берреттини о победе на Кубке Дэвиса: «Я так рад. В прошлом году я приехал, просто чтобы поддержать команду, а в этом принес очки в общую копилку»
вчера, 19:45
Синнер завершил сезон 14-матчевой победной серией
10вчера, 19:08
Итальянцы первыми с 2013-го защитили титул на Кубке Дэвиса
6вчера, 18:32
Кубок Дэвиса. Италия выиграла турнир третий раз в истории
68вчера, 18:31
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
51 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
71 сентября, 08:00