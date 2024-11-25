Синнер об апелляции WADA: «Все еще немного об этом думаю. Но иногда жизнь сталкивает нас с трудностями, и надо просто выстоять»

Янник Синнер прокомментировал апелляцию WADA.

Накануне команда Италии обыграла команду Нидерландов в финале Кубка Дэвиса и защитила титул.

«Очень горжусь всей командой. Мы счастливы снова держать этот трофей в руках. День был сложным, все могло случиться. Я очень рад быть частью этого.

Конечно, я все еще думаю об [апелляции WADA]. Но самое важное, что мне доверяет окружение, те, кто меня знают. Поэтому я продолжил играть на том же уровне, на котором я находился. У меня были некоторые взлеты и падения, я был немного подавлен, у меня было немного разбито сердце. Но иногда жизнь сталкивает нас с трудностями, и надо просто выстоять».

WADA хочет дисквалифицировать Синнера минимум на год, но оставить в силе все его победы. Почему?