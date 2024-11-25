Берреттини о Синнере: «Он самый скромный человек»
Маттео Берреттини рассказал, почему его вдохновляет Янник Синнер.
Ранее Италия защитила Кубок Дэвиса. В полуфинале Берреттини и Синнер выиграли решающую пару против Аргентины.
«Смотреть на Синнера на корте – это особые впечатления. В прошлом году, когда мы здесь были, то сказали друг другу об этом. С тех пор он проиграл только шесть матчей. Он особенный, он самый скромный человек. Когда нас выбрали парой против Аргентины, он хотел убедиться, что все были согласны с этим решением.
Я многим обязан Синнеру. Меня очень вдохновляет то, что он делает. У него никогда нет предела, он всегда хочет улучшаться. Возможно, мы только через несколько лет по-настоящему это осознаем это».
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Tennis.com
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости