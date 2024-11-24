Берреттини о победе на Кубке Дэвиса: «Я так рад. В прошлом году я приехал, просто чтобы поддержать команду, а в этом принес очки в общую копилку»

Маттео Берреттини поделился эмоциями от победы на Кубке Дэвиса.

В прошлом году, когда итальянцы тоже выиграли титул, он не смог поучаствовать из-за травмы.

«Я так рад. В прошлом году я приехал, просто чтобы поддержать команду. В этом году я смог принести очки в общую копилку. Неважно, кто играет, мы всегда отдаем на корте все силы. Лоренцо, Янник – все выкладываются по полной. В этом секрет нашей команды. Ребята, которые сейчас дома: Флавио Коболли, [Маттео] Арнальди... Они выиграли очень важные матчи на ранних стадиях. У нас большая команда. Мы рады выиграть трофей».