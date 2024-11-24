Берреттини о победе на Кубке Дэвиса: «Я так рад. В прошлом году я приехал, просто чтобы поддержать команду, а в этом принес очки в общую копилку»
Маттео Берреттини поделился эмоциями от победы на Кубке Дэвиса.
В прошлом году, когда итальянцы тоже выиграли титул, он не смог поучаствовать из-за травмы.
«Я так рад. В прошлом году я приехал, просто чтобы поддержать команду. В этом году я смог принести очки в общую копилку. Неважно, кто играет, мы всегда отдаем на корте все силы. Лоренцо, Янник – все выкладываются по полной. В этом секрет нашей команды. Ребята, которые сейчас дома: Флавио Коболли, [Маттео] Арнальди... Они выиграли очень важные матчи на ранних стадиях. У нас большая команда. Мы рады выиграть трофей».
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @TheTennisLetter
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