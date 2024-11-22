Карлос Мойя: «Проводы Надаля не соответствовали его значимости для нашего спорта»

Карлос Мойя остался недоволен прощальной церемонией Рафаэля Надаля в Малаге.

«Сейчас не время кого-то винить... Но мы все в растрепанных чувствах. Да, это был вечер вторника, но это спорт, и еще за несколько месяцев до турнира было известно, что если Испания проиграет, то Рафа уйдет на пенсию. Надаль намного выше всего этого.

Я видел, что Рафа спокоен, он ожидал, что этот момент наступит. Мы уже несколько месяцев знали, что это произойдет, но пока перевариваем этот факт. Эти проводы не соответствовали значимости Рафы Надаля для нашего спорта.

[Хотя Испания была фаворитом], нельзя было исключать победу Нидерландов. Это спорт, и на этот раз нам пришлось увидеть обратную сторону медали».

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