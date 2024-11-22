  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Феррер о Надале: «Раньше на Кубке Дэвиса мы играли в PlayStation и делали ставки. Проигравший шел на ресепшн в нижнем белье и отжимался»
0

Феррер о Надале: «Раньше на Кубке Дэвиса мы играли в PlayStation и делали ставки. Проигравший шел на ресепшн в нижнем белье и отжимался»

Давид Феррер прокомментировал завершение карьеры Рафаэля Надаля.

«Смотря, как тренируются Рафа и Роберто [Баутиста-Агут], я видел, что Рафа прибавляет день за днем. Я был уверен, что Рафа будет зверем. Это была неизвестность, но если мне надо было поставить на кого-то, то должен был дать ему такую возможность.

Когда он проиграл первый сет, он переживал, потому что не мог найти то чувство. Он сказал мне, что будет играть глубже, хотя я не считал, что это сработает на таком быстром корте. Во втором сете, когда он уступал с двумя брейками, я сказал ему наслаждаться собой, расслабиться и смело играть.

Неважно, победил он или проиграл – это не изменило бы его карьеру и он знал, что будет тяжело. Нужно было просто играть с детским энтузиазмом. После матча сказал ему, что очень горжусь ему и благодарю его.

Рафа очень естественный, он любит вспоминать что-то из молодости. Он многое сделал для команды Испании на Кубке Дэвиса, и он помнит разные вещи. Мы играли в PlayStation и делали ставки. Проигравший шел на ресепшн в нижнем белье и отжимался. Это было хорошее время».

Феррер также рассказал, что делал бы, если бы Испания вышла в полуфинал.

«Он сам исключил себя. Я не знаю, что я бы решил – у нас осталось бы два дня тренировок, и Роберто был в порядке».

«Запомните меня хорошим человеком из маленькой деревни на Мальорке». Прощальная речь Рафаэля Надаля

Чему нас научил Рафаэль Надаль

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: cope.es
logoКубок Дэвиса
logoATP
logoРафаэль Надаль
logoДавид Феррер
Рекомендуем
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Джокович – Надалю: «Многие поколения будут стремиться стать таким, как ты»
4сегодня, 19:42
Джокович и Маррей должны были приехать на прощальную церемонию Надаля, но она состоялась раньше (El Espanol)
17сегодня, 16:14
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Кубок Дэвиса. 1/4 финала. Италия победила Аргентину, США проиграли Австралии
29034 минуты назад
Синнер выиграл 22 сета подряд
3сегодня, 19:59
Джокович – Надалю: «Многие поколения будут стремиться стать таким, как ты»
4сегодня, 19:42
Векич начала сотрудничество с новым тренером
1сегодня, 18:02
Джокович и Маррей должны были приехать на прощальную церемонию Надаля, но она состоялась раньше (El Espanol)
17сегодня, 16:14
Лоренцо Музетти: «Рождение сына возложило на меня ответственность как на игрока»
1сегодня, 15:35
28-летний Коккинакис после победы над Шелтоном: «Чувствую, что я еще могу показывать хороший теннис»
1сегодня, 14:16
Фриц 4-й раз за месяц победил соперника из топ-10
4сегодня, 13:21
Коккинакис отыграл 4 матчбола в матче с Шелтоном и победил в решающем тай-брейке 16:14
1сегодня, 12:06
Тони Надаль о прощальной церемонии в честь Рафаэля: «Я хотел бы чего-то другого, соответствующего его карьере»
10сегодня, 10:28
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
51 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
71 сентября, 08:00