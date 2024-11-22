Феррер о Надале: «Раньше на Кубке Дэвиса мы играли в PlayStation и делали ставки. Проигравший шел на ресепшн в нижнем белье и отжимался»

Давид Феррер прокомментировал завершение карьеры Рафаэля Надаля.

«Смотря, как тренируются Рафа и Роберто [Баутиста-Агут], я видел, что Рафа прибавляет день за днем. Я был уверен, что Рафа будет зверем. Это была неизвестность, но если мне надо было поставить на кого-то, то должен был дать ему такую возможность.

Когда он проиграл первый сет, он переживал, потому что не мог найти то чувство. Он сказал мне, что будет играть глубже, хотя я не считал, что это сработает на таком быстром корте. Во втором сете, когда он уступал с двумя брейками, я сказал ему наслаждаться собой, расслабиться и смело играть.

Неважно, победил он или проиграл – это не изменило бы его карьеру и он знал, что будет тяжело. Нужно было просто играть с детским энтузиазмом. После матча сказал ему, что очень горжусь ему и благодарю его.

Рафа очень естественный, он любит вспоминать что-то из молодости. Он многое сделал для команды Испании на Кубке Дэвиса, и он помнит разные вещи. Мы играли в PlayStation и делали ставки. Проигравший шел на ресепшн в нижнем белье и отжимался. Это было хорошее время».

Феррер также рассказал, что делал бы, если бы Испания вышла в полуфинал.

«Он сам исключил себя. Я не знаю, что я бы решил – у нас осталось бы два дня тренировок, и Роберто был в порядке».

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