2

Шнайдер о паре с Миррой Андреевой: «Любим поприкалываться, поугорать, посплетничать. Мне кажется, у нас энергетика очень схожая»

Диана Шнайдер рассказала, какие у нее отношения с Миррой Андреевой.

– Вы с Миррой идеально дополняете друг друга. Расскажи, чем именно.

– Думаю, потому что мы обе достаточно молодые, у нас небольшая разница в возрасте, мы любим поприкалываться, поугорать, посмеяться, какие-то шутки, посплетничать. Мне кажется, что у нас энергетика очень схожая. Понятно, когда выходим на корт, мы хотим победить, боремся, сражаемся, но в то же время мы чувствуем, что сейчас надо пошутить, потому что накаляется уже все слишком сильно. А вот сейчас нужно успокоить, какие-то слова поддержки выразить. Поэтому, я думаю, мы уже просто настолько друг к другу притерлись, что знаем, в какие моменты как себя поведем.

– Насколько ты удивлена, что в паре вы отобрались, а в одиночке нет?

– Да, понятно, что были цели квалифицироваться и на пару, и на одиночку, но не получилось. Сезон был достаточно тяжелый по сравнению с прошлым. Мне кажется, было очень много ожиданий от этого сезона, рейтинг был выше, поэтому и турниры я играла более высокой категории, чем в прошлом году. Соперники уже более сложные, знают твой стиль игры, настраиваются больше, потому что знают, что ты сильный игрок, какой у тебя рейтинг.

Я думаю, в этом плане было немножко тяжело, плюс много было смен тренеров, что не очень хорошо влияло на атмосферу вокруг.

А с Миррой уже ничего не менялось, между нами ничего не изменилось от начала сезона до конца. Мы как начали на какой-то своей волне, так же и продолжили. Поэтому в этом плане просто было легче, – сказала Шнайдер в интервью ютуб-каналу First & Red.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ютуб-канал First & Red
logoМирра Андреева
logoДиана Шнайдер
logoWTA Finals
logoWTA
