Шнайдер о сотрудничестве с Баиным: «Мне всегда хотелось попробовать с ним поработать. Он всех довел до очень хорошего результата»

Диана Шнайдер призналась, что давно хотела поработать с тренером Сашей Баиным.

21-я ракетка мира Диана Шнайдер рассказала о сотрудничестве с Сашей Баиным . Экс-тренер Каролины Плишковой и Наоми Осаки вошел в команду россиянки перед американской серией.

«Мне всегда хотелось попробовать с ним поработать, потому что знала, что он всех довел до очень хорошего результата. Мы с ним разговаривали еще в начале этого года, узнавали у него советы, знает ли он кого-то из тренеров, с кем бы я могла поработать. Он знал меня, потому что я очень много тренировалась с Донной Векич , когда он с ней работал. У нас хорошие отношения были, и потом как раз мы с ним разговаривали, узнавали про тренеров, и он просто дал знать: мол, я с Донной расстался после «Уимблдона ».

И потом, не знаю, у меня как-то что-то щелкнуло, я поняла, что все-таки Карлос [Мартинес] – это не мой человек. Как тренер он действительно хороший специалист, но не подходил мне как человек. Он очень такой спокойный. Мне кажется, если бы я была взрослее, более спокойной, может быть, мне бы подошло».

Также она призналась, что ей тяжело даются расставания с любым тренером.

«На самом деле я очень не люблю эти разговоры. Это прям у меня занимает очень много энергии. Очень неприятно говорить человеку, что, ну, вот такая вот ситуация. Я всегда пытаюсь как бы больше на себя списать, что это как бы моя вина, где-то сгладить углы, что я вот такой человек, мне вот не подходит, как бы дело не в тебе, а во мне.

Не знаю, как сказать по-другому. Это действительно больше от меня зависит. Все люди разные. Есть кто подходит, есть – кто не подходит. В этом и смысл – зачем держать человека, если он не подходит. Ты тратишь и свое время, и его. Он [Карлос Мартинес] сейчас работает с другой девочкой, все хорошо и у меня, и у него. Поэтому нет никаких обид», – сказала Шнайдер в интервью YouTube-каналу First & Red.