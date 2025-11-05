  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
0

Соболенко – первая теннисистка с 2013 года, выигравшая более 60 матчей за сезон в статусе первой ракетки мира

Арина Соболенко повторила достижение Серены Уильямс.

Первая ракетка мира Арина Соболенко, на групповом этапе WTA Finals обыгравшая Джессику Пегулу (6:4, 2:6, 6:3), одержала 10-ю победу на итоговых.

Белоруска стала второй действующей теннисисткой после Иги Швентек, достигшей этой отметки.

Кроме того, Соболенко оформила 61-ю победу сезона в качестве №1 – лучший показатель со времен Серены Уильямс в 2013 году (66).

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
