Соболенко – первая теннисистка с 2013 года, выигравшая более 60 матчей за сезон в статусе первой ракетки мира
Арина Соболенко повторила достижение Серены Уильямс.
Первая ракетка мира Арина Соболенко, на групповом этапе WTA Finals обыгравшая Джессику Пегулу (6:4, 2:6, 6:3), одержала 10-ю победу на итоговых.
Белоруска стала второй действующей теннисисткой после Иги Швентек, достигшей этой отметки.
Кроме того, Соболенко оформила 61-ю победу сезона в качестве №1 – лучший показатель со времен Серены Уильямс в 2013 году (66).
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
