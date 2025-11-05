  • Спортс
  Шнайдер о том, что поставила Сафина на первое место в топе сексуальных теннисистов: «В прайме вообще зачет»
Шнайдер о том, что поставила Сафина на первое место в топе сексуальных теннисистов: «В прайме вообще зачет»

Диана Шнайдер составила «слепой» топ привлекательных теннисистов.

21-я ракетка мира Диана Шнайдер составила «слепой» топ самых привлекательных теннисистов.

1. Марат Сафин: «В лучшие годы – нормально. В прайме вообще зачет».

2. Александр Бублик.

3. Александр Зверев: «Если ему подстричь волосы (смеется)».

4. Григор Димитров.

5. Карен Хачанов: «Не мой типаж».

6. Новак Джокович.

7. Маттео Берреттини [вытеснил Рафаэля Надаля].

8. Хольгер Руне [заменил Стефаноса Циципаса].

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ютуб-канал First & Red
