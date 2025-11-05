Шнайдер о том, что поставила Сафина на первое место в топе сексуальных теннисистов: «В прайме вообще зачет»
Диана Шнайдер составила «слепой» топ привлекательных теннисистов.
21-я ракетка мира Диана Шнайдер составила «слепой» топ самых привлекательных теннисистов.
1. Марат Сафин: «В лучшие годы – нормально. В прайме вообще зачет».
2. Александр Бублик.
3. Александр Зверев: «Если ему подстричь волосы (смеется)».
4. Григор Димитров.
5. Карен Хачанов: «Не мой типаж».
6. Новак Джокович.
7. Маттео Берреттини [вытеснил Рафаэля Надаля].
8. Хольгер Руне [заменил Стефаноса Циципаса].
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ютуб-канал First & Red
