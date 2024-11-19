Музетти потренировался в футболке с фото Надаля на Кубке Дэвиса

Лоренцо Музетти потренировался на Кубке Дэвиса в футболке, посвященной Рафаэлю Надалю.

Испанец сегодня в 19:00 по московскому времени встретится с Ботиком ван де Зандшульпом.

11 моментов величия Рафаэля Надаля

Каким был Надаль в первый год в туре – детское лицо, победа над Федерером, первый титул