Музетти потренировался в футболке с фото Надаля на Кубке Дэвиса
Лоренцо Музетти потренировался на Кубке Дэвиса в футболке, посвященной Рафаэлю Надалю.
Испанец сегодня в 19:00 по московскому времени встретится с Ботиком ван де Зандшульпом.
11 моментов величия Рафаэля Надаля
Каким был Надаль в первый год в туре – детское лицо, победа над Федерером, первый титул
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @lore_musetti
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