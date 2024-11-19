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Надаль сыграет с Ван де Зандшульпом на Кубке Дэвиса

Рафаэль Надаль сыграет против Ботикf ван де Зандшульпа на Кубке Дэвиса. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.

Этот матч может стать последним в карьере Надаля, если команда Испании не выйдет в полуфинал или если капитан Давид Феррер не заявит больше испанца ни на одну встречу. 

Опубликовано: Алёна Майорова
logoATP
logoКубок Дэвиса
logoРафаэль Надаль
logoБотик ван де Зандшульп
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