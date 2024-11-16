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Надаль встретился с Билли Джин Кинг в Малаге

Рафаэль Надаль встретился с Билли Джин Кинг в Малаге, где на следующей неделе пройдет Кубок Дэвиса.

Испанец завершит карьеру на этом турнире.

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Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @BJKCup
logoРафаэль Надаль
logoКубок Дэвиса
logoATP
logoБилли Джин Кинг
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