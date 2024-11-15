Алькарас о Кубке Дэвиса: «Я очень хочу, чтобы Надаль завершил карьеру с титулом»
Карлос Алькарас рассказал, как хочет провести Кубок Дэвиса.
Ранее Рафаэль Надаль объявил, что завершит карьеру на этом турнире.
«Для меня этот турнир будет последним в году и, возможно, одним из самых особенных. Это последний турнир для Рафы, и я смогу быть с ним рядом в последние моменты на теннисном корте.
Но я буду думать о том, что это Кубок Дэвиса. Я бы хотел однажды его выиграть – когда я был ребенком, я мечтал сделать это для Испании. В этом году у нас очень особенный шанс на победу. Я постараюсь помочь команде выиграть для меня Кубок Дэвиса.
Но, думаю, это важнее всего для Рафы и его последнего турнира. Я очень хочу, чтобы он завершил карьеру с титулом. Это будет очень, очень эмоциональный и особенный для меня турнир».
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: пресс-конференция Алькараса
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