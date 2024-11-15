Надаль потренировался на Кубке Дэвиса
Рафаэль Надаль провел тренировку в Малаге, где 19-24 ноября пройдет Кубок Дэвиса.
Испанец завершит карьеру на этом турнире.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @copadavis
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