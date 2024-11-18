Синнер о целях на следующий сезон: «Правда считаю, что еще есть куда расти. Я не смотрю на то, что я первый»

Янник Синнер рассказал, какие цели ставит перед собой в следующем сезоне.

Вчера он выиграл итоговый турнир ATP.

– Чего бы вы хотели достичь в следующем сезоне и есть ли хоть что-то, над чем теннисист, проигравший всего шесть матчей в сезоне, еще должен поработать?

– Правда считаю, что еще есть куда расти. Сегодня я подавал очень хорошо, но это не всегда удавалось по ходу турнира. Есть некоторые удары и розыгрыши, которые я иногда могу проводить лучше, какие-то маленькие детали. Чем лучше ты играешь, тем большее значение имеют эти детали.

Я не смотрю на то, что я первый в рейтинге. Это просто статистика. Я всегда стараюсь становиться лучше как теннисист и пытаюсь понять, где еще могу расти.

На этой неделе я всегда хорошо чувствовал мяч. Даже на тренировках все шло очень гладко. И взаимодействие с болельщиками получилось классным.

Посмотрим, что будет в следующем году. Никто не может предсказать будущее.

Легендарный сезон Синнера – в цифрах

В чем величие Янника Синнера? Итоговый турнир все показал