Синнер о целях на следующий сезон: «Правда считаю, что еще есть куда расти. Я не смотрю на то, что я первый»
Вчера он выиграл итоговый турнир ATP.
– Чего бы вы хотели достичь в следующем сезоне и есть ли хоть что-то, над чем теннисист, проигравший всего шесть матчей в сезоне, еще должен поработать?
– Правда считаю, что еще есть куда расти. Сегодня я подавал очень хорошо, но это не всегда удавалось по ходу турнира. Есть некоторые удары и розыгрыши, которые я иногда могу проводить лучше, какие-то маленькие детали. Чем лучше ты играешь, тем большее значение имеют эти детали.
Я не смотрю на то, что я первый в рейтинге. Это просто статистика. Я всегда стараюсь становиться лучше как теннисист и пытаюсь понять, где еще могу расти.
На этой неделе я всегда хорошо чувствовал мяч. Даже на тренировках все шло очень гладко. И взаимодействие с болельщиками получилось классным.
Посмотрим, что будет в следующем году. Никто не может предсказать будущее.
Легендарный сезон Синнера – в цифрах
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