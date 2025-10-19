Оже-Альяссим выиграл третий титул в сезоне

Феликс Оже-Альяссим выиграл турнир ATP 250 в Брюсселе.

В финале канадец победил Иржи Лехечку – 7:6(2), 6:7(6), 6:2. Во втором сете у него было два матчбола, но их не удалось реализовать.

Оже-Альяссим уже выигрывал этот турнир в 2022-м, когда он проводился в Антверпене. Он взял восьмой титул ATP в карьере и третий в сезоне. 25-летний канадец ранее в этом году выиграл турниры в Аделаиде и Монпелье.