Мирра Андреева не заявилась ни на один из турниров на следующей неделе. Она рискует не отобраться на итоговый турнир
Мирра Андреева пропускает турниры на следующей неделе.
Россиянка не взяла wild card ни на WTA 500 в Токио, ни на WTA 250 в Гуанчжоу.
Из-за этого Андреева может не попасть на итоговый турнир в Эр-Рияде, который пройдет 1-8 ноября. Сейчас она идет восьмой в чемпионской гонке и соревнуется за последнее место с Еленой Рыбакиной.
Казахстанка вышла в финал в Нинбо: в случае победы на турнире она будет отставать от Андреевой на 15 очков, в случае поражения – на 190. На следующей неделе Рыбакина также сыграет на пятисотнике в Токио.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: www.sports.ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости