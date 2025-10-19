  • Спортс
  • Медведев о результатах после смены команды: «Если бы такой был весь год, я бы был наверняка в десятке и в Турине»
14-я ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал последние результаты.

Сегодня россиянин выиграл ATP 250 в Алматы. Это его первый титул с мая 2023-го.

Напомним, после US Open Медведев прекратил сотрудничество с Жилем Сервара. Сейчас его тренируют Томас Юханссон и Рохан Гетцке.

– Не раз в твоих интервью звучали слова, что голова и мозги у тебя не на месте. И что у тебя огонь внутри, скажем, не так горит. Можешь ли сказать, что сейчас у тебя все встало на место, что огонь внутри тебя разгорелся, ты в деле?

– Очень рад, что так получилось. Поменял команду, очень хорошо тренировался в Монако – даже лучше, чем играл. И в Шанхае, и здесь. Прямо вообще сумасшедший уровень был. И я такой: «Интересно. Значит, если я смогу показать такой уровень, у меня будут шансы на титул?»

Но другой вопрос, что перенести это в матч после такого тяжелого сезона было сложно. И в Ханчжоу у меня это не совсем получилось. Да, там было близко к полуфиналу, но не вышло. В Пекине уже играл намного лучше. И обидно, что не вышел там в финал.

В Шанхае играл еще лучше, выиграл у крутых теннисистов. Опять же, обидно, что не вышел в финал. И здесь играл, может быть, не лучше, чем в Шанхае и в Пекине, но все равно очень круто.

Рад, что наконец-то могу показывать результаты – полуфиналы, финалы, победы. И если бы такой был весь год, я бы, конечно, был наверняка в десятке и [на итоговом турнире] в Турине. Но ничего, шаг за шагом, – сказал Медведев в интервью «Чемпионату».

Сейчас россиянин идет 13-м в чемпионской гонке, при этом Дрэйпер и Руне, которые находятся выше него, завершили сезон досрочно.

Медведев и Рыбакина синхронно взяли важные титулы. Она почти отобралась на итоговый, он не побеждал больше 2 лет

Какие шансы у Медведева, Рублева и Хачанова отобраться на итоговый турнир?

Кто теперь тренирует Даниила Медведева?

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Чемпионат
