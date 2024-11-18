Синнер о победе на итоговом: «Это очень хорошее завершение невероятного сезона – много побед, много титулов. За меня говорит то, что я делаю на корте»

Янник Синнер прокомментировал победу на итоговом турнире в Турине.

В финале он обыграл Тэйлора Фрица 6:4, 6:4.

– Я точно провел эту неделю на очень высоком уровне. Сначала старался почувствовать скорость корта, которая со временем увеличилась – это нормально, когда на нем чаще играют.

Я просто старался всегда показывать свой лучший теннис, и здесь у меня это получилось. Очень помогали болельщики. Это точно была одна из самых особенных недель, которые я когда-либо проводил на корте.

– Какие цели вы ставили перед собой на этот сезон? Получилось их достичь?

– Сейчас сложно сказать. Я хотел понять, чего могу достичь за год. Я не ставил перед собой конкретной задачи выиграть «Большой шлем», стать №1 или что-то в этом роде.

В следующем году будет так же: все, что удастся выиграть, мы выиграем, а на остальном будем учиться. Думаю, такой настрой помогал нам на протяжении всего сезона, мы всегда старались поднять уровень в определенные моменты.

Я очень рад, это очень хорошее завершение невероятного сезона. Много побед, много титулов. За меня говорит то, что я делаю на корте.

Да, я не ставил перед собой конкретные цели, поэтому не могу ответить, смог ли достичь того, о чем думал в начале сезона.

Но я очень счастлив, это могу сказать точно.

В чем величие Янника Синнера? Итоговый турнир все показал