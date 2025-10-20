Даниил Медведев: «С Серварой мы не на связи. Это закрытая глава и для меня, и для него»

Даниил Медведев заявил, что не поддерживает связь с экс-тренером Жилем Серварой.

Вчера Медведев в Алматы выиграл первый титул с мая 2023 года.

– На этой неделе вашей старшей дочери исполнилось три года...

– Блин, не подумал. Надо было тоже ей победу посвятить.

– Когда Алиса родилась, вы взяли титул в Вене, но тогда она ничего, естественно, не понимала. Сейчас она подходит к осознанному возрасту. Стала ли она вашей болельщицей? Что говорила до финала?

– У нее еще маленький возраст. Она не до конца понимает, чем папа занимается. Знает, что папа играет в теннис. Но что это? Какие-то международные турниры, ATP 250, ATP 500, ATP 1000 – это еще нет. Но сама она немножко играет в теннис. Ей он нравится. Еще чуть-чуть подрастет и будет больше понимать. Когда я сказал ей, что папа выиграл, она улыбнулась.

– Вашего тренера Томаса Юханссона на турнире в Алматы не было. Удалось ли пообщаться с ним после финала? И на связи ли вы с бывшим тренером Жилем Сервара? Поздравлял ли он?

– Я еще все сообщения не смотрел [сразу после финала]. С Жилем мы не на связи. Это совершенно нормально. Мы с ним в отличных отношениях, но не думаю, что мы будем какой-то контакт поддерживать. Когда он наверняка начнет с кем-то работать, мы будем видеться на турнирах. Может, там пообщаемся. А по телефону? Это закрытая глава и для меня, и для него. Даже не знаю, напишет ли он. Наверное, напишет. Посмотрим. Пока не видел.

В Алматы я приехал с Роханом Гетцке. Мы с ним немножко пообщались по матчу. Когда у тебя титул, то меньше общаешься про саму игру. Просто: «Браво! Поздравляю! Красавец! Работаем дальше», – цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».

