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Зверев о прошедшем сезоне: «Я провел несколько фантастических матчей, но некоторые поражения остались в голове»

Александр Зверев подвел итоги сезона после вылета с итогового турнира ATP.

В 2024-м он выиграл United Cup в составе сборной Германии, дошел до финала «Ролан Гаррос» и победил на «Мастерсах» в Риме и Париже. Всего на его счету 69 побед в сезоне.

«Нет, слушайте, я провел несколько фантастических матчей. Одержал 65 побед, что-то вроде того. Для меня получился интересный год, особенно учитывая травму. Это был первый полноценный соревновательный сезон на таком уровне, где я боролся на самых важных турнирах, взял два «Мастерса». 

Но в голове остаются и тяжелые поражения. Не могу забыть поражение от Даниила на Australian Open, финал «Ролан Гаррос» против Карлоса. Эти матчи сидят в голове.

Поверьте, я сделаю все возможное, чтобы вернуться на те же стадии и заново пережить эти моменты в следующем году. Сделаю все, что от меня зависит, чтобы победить».

Фриц высадил Медведева из топ-4 – после победы в лучшем матче итогового

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: пресс-конференция Зверева
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