Фриц о том, что «нашел ключи» к игре Зверева: «Я бы не стал так говорить. Но на US Open и здесь я лучше сыграл в ключевых моментах»
Он обыграл немца 6:3, 3:6, 7:6(3) и впервые вышел в финал ATP Finals.
– Ключевыми стали несколько важных розыгрышей. Пара брейк-пойнтов, которые я отыграл хорошей подачей или агрессивной игрой, хотя раньше сыграл бы осторожнее. И тай-брейк я провел очень уверенно.
– Насколько важно спустя два месяца после финала US Open снова выйти в большой финал – не турнира «Большого шлема» – но крупного турнира? Вы посылаете сигнал другим, что становитесь постоянным участником больших финалов?
– Да, конечно. Внутри себя я всегда верил, что вхожу в число лучших игроков. Дело не в результатах, а скорее в ощущениях от своей игры.
Например, в Шанхае я чувствовал, что показываю очень хороший теннис. Там я дошел до полуфинала. Такие вещи, конечно, подкрепляют твою уверенность и доказывают, что ты двигаешься в правильном направлении.
Да, это знаменательная неделя. Я обыграл трех сильных соперников, показываю отличный теннис. Чувствую, что прибавил за последнее время, а особенно – за последние две недели.
– Как вы смогли найти ключи к игре Зверева?
– Я бы не стал так говорить, потому что во всех матчах, кроме Кубка Лэйвера, условия были гораздо...
Мне не понравились условия, но они намного лучше подходили мне и моей игре в том матче. Если отбросить Кубок Лэйвера, в тех встречах все решили несколько очков, результаты могли быть другими. Все было очень близко.
На US Open и здесь я чувствовал, что именно в ключевых моментах я сыграл лучше.
Фриц высадил Медведева из топ-4 – после победы в лучшем матче итогового
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