Зверев о том, в чем Фриц прибавил больше всего: «Форхенд раньше довольно часто его подводил. Сейчас у него гораздо больше виннерсов, чем ударов в сетку»

Александр Зверев высказался о поражении от Тэйлора Фрица в полуфинале итогового.

Он уступил американцу 3:6, 6:3, 6:7(3).

– В этом году вы пять раз играли против Тэйлора и победили лишь однажды. Трижды проиграли ему на харде. Что в его игре доставляло вам в этом году неприятности?

– Давайте рассмотрим матч за матчем.

На US Open он сыграл лучше меня.

За два дня до матча на Кубке Лэйвера я попал в больницу [с пневмонией].

Сегодня во втором и третьем сетах, если честно, мне казалось, что я играл лучше него. Я упустил все свои шансы в решающем сете, а их было много. Тай-брейк я провел на уровне ниже среднего, хотя в целом в третьем сете играл хорошо.

– У Тэйлора будет второй большой финал за два месяца. Вы часто с ним играли. В чем, по-вашему, он прибавил? Он просто верит и борется до конца?

– Во-первых, его форхенд. Форхенд раньше довольно часто его подводил. У него всегда был очень быстрый и агрессивный удар справа, но в важные моменты он ломался. Он мог сделать виннерс, а мог пробить в сетку.

Мне кажется, сейчас у него гораздо больше виннерсов, чем ударов в сетку. Форхенд сбоит не так часто, как раньше.

Думаю, в этом компоненте он прибавил больше всего.

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