Фриц 4-й раз подряд обыграл Зверева и впервые вышел в финал итогового

Пятая ракетка мира Тэйлор Фриц в полуфинале итогового турнира ATP обыграл второго номера рейтинга Александра Зверева – 6:3, 3:6, 7:6(3). Он четвертый раз подряд обыграл Зверева и повел в личке 7:5.

Фриц второй раз выступает на итоговом и впервые вышел в финал. В 2022-м он дошел до 1/2.

Фриц – первый американец, вышедший в финал ATP Finals после Джеймса Блэйка в 2006-м.

В финале он поборется с Янником Синнером или Каспером Руудом .