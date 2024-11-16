Фриц 4-й раз подряд обыграл Зверева и впервые вышел в финал итогового
Пятая ракетка мира Тэйлор Фриц в полуфинале итогового турнира ATP обыграл второго номера рейтинга Александра Зверева – 6:3, 3:6, 7:6(3). Он четвертый раз подряд обыграл Зверева и повел в личке 7:5.
Фриц второй раз выступает на итоговом и впервые вышел в финал. В 2022-м он дошел до 1/2.
Фриц – первый американец, вышедший в финал ATP Finals после Джеймса Блэйка в 2006-м.
В финале он поборется с Янником Синнером или Каспером Руудом.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости