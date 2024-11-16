Фриц высадил Медведева из топ-4 – после победы в лучшем матче итогового

Тэйлор Фриц сделал Александра Зверева своим клиентом.

Зверев провел самый убедительный осенний сезон турниров в зале, выиграл «Мастерс» в Париже, не отдал ни сета в группе на итоговом и вообще выглядел вторым фаворитом турнира.

Но тут пришел Фриц – и на уровне основного тура обыграл его третий раз подряд (а еще один раз победил в рамках выставочного Кубка Лэйвера). Причем третий раз выиграл эпично. Сначала американец ушел с 0:2 по сетам в четвертом круге «Уимблдона». Потом в четырех сетах закрыл Зверева в 1/4 финала US Open.

А теперь на решающем тай-брейке забрал полуфинал итогового – 6:3, 3:6, 7:6(3).

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Что в этом матче – который по уровню игры и драмы с большим отрывом получился лучшим на итоговом-2024 – было важно?

1. У Фрица есть небольшое преимущество в мощи с форхенда и на подаче. Совсем небольшое. И в целом он настроен более агрессивно.

2. У Зверева значительно выше так называемый rally tolerance – терпение в розыгрышах, способность наносить удар за тяжелым ударом и не ошибаться.

3. Проиграв первый сет агрессии Фрица, Зверев внес важную поправку. В розыгрышах он чуть оттянулся за заднюю линию, чтобы дать себе чуть больше времени на реакцию.

Это видно на графике. Желтые мячики – уровень, где Зверев бил по мячу в первом сете. Голубые – во втором.

4. А еще Зверев сам чуть добавил агрессии – и во втором и третьем сете выглядел более предпочтительно.

5. Это было особенно заметно в разменах бэкхендами, которые возникали очень часто и длились очень долго. Зверев в них выглядел и стабильнее, и агрессивнее – например, за матч он забил 12 виннерсов слева против одного у Фрица.

6. В целом обновленная позиция за задней линией и стабильность Зверева заставляли Фрица либо искать более острые углы, либо просто бить еще сильнее, глубже и активнее. А это приводило к ошибкам.

7. Фриц их выдавал сериями. Самая опасная для него случилась в середине второго сета, когда после размена в 32 удара на подаче Зверева американец немного поплыл и полетел 0:40 на своей. Но тут он мощно включился и вытянул сложнейший гейм – в котором средняя длина розыгрыша составляла космические 10 ударов.

Когда это было максимально необходимо, Фриц Зверева перетерпел.

8. На подаче Тэйлора вообще все время шла борьба – достаточно сказать, что в третьем сете на ней он провел почти в два раза больше розыгрышей, чем на приеме. Это иллюстрирует то, как тяжело ему давались свои геймы.

Зверев выглядел помощнее, да еще и периодически выдавал чудеса у сетки или удары во внешний край боковых в глубине гейма, когда цена каждого очка как будто становилась выше.

9. Несмотря на это, у Фрица были шансы на брейк – три брейк-пойнта в гейме при счете 4:3. Но там Зверева спасли любимые подачи – плоские под бэкхенд американцу.

10. И нужно повторить: в третьем сете преимущество все же было за Зверевым. Он имел еще один шанс перевести игровое превосходство в брейк при счете 5:5 – но Фриц снова отыграл брейк-пойнты.

11. А когда дело дошло до решающего тай-брейка, американец одержал чисто психологическую победу. Потому что Зверев допустил три невынужденных ошибки, а Фриц не сделал ни одной. При этом он шикарно подавал и забивал в быстрых атаках – то есть контролировал то, что зависит от него, и пользовался подарками соперника.

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Фриц впервые в карьере вышел в финал итогового турнира – и за счет этого обойдет Даниила Медведева и вытеснит того из топ-4 рейтинга.

За титул американец поборется с Янником Синнером или Каспером Руудом.

Рублев против топов – такая тоска

Фото: Gettyimages.ru /Clive Brunskill, Valerio Pennicino; Marco Alpozzi/Keystone Press Agency/Global Look Press