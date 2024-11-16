Фриц обойдет Медведева в рейтинге
Тэйлор Фриц обыграл Александра Зверева и стал финалистом итогового турнира ATP.
За счет этого результата американец обойдет Даниила Медведева. Он поднимется на наивысшую в карьере четвертую строчку, если Каспер Рууд не выиграет соревнования в Турине.
В 2006-м Джеймс Блэйк дошел до финала итогового и также завершил сезон в топ-4.
Ребенок в 19, мама из топ-10, девушка-звезда, финалы US Open и итогового – что нужно знать о Тэйлоре Фрице?
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт ATP
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