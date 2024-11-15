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Зверев о том, как изменился теннис: «Сейчас, чтобы быть одним из лучших, не обязательно лучше всех подавать, надо лучше всех принимать»

Александр Зверев рассказал, как изменился теннис.

– Три года назад Марк Россе сказал, что если Саша научится играть с лета как его брат, то станет №1 в мире. Сегодня вы сделали несколько невероятных ударов. Как вы над этим работали и насколько вы довольны своим уровнем?

– Мы максимально работали над этим. Я все еще не играю с лета как брат. Поэтому я не первая ракетка мира, а вторая (улыбается).

– Какая ваша главная цель на следующий сезон? Лично я хотел бы, чтобы вы выиграли «Ролан Гаррос». Это было бы просто замечательно после того, что там произошло.

– Конечно, «Ролан Гаррос» помечен у меня с тех пор, как я получил там травму. Вокруг этих дат стоит большой круг. Я говорил об этом последние несколько лет.

Но я стремлюсь к любому титулу «Большого шлема», к первой строчке рейтинга. Если бы сказали, что я выиграю не «Ролан Гаррос», а Australian Open, я бы подписался под этим прямо сейчас.

Конечно, если я стану чемпионом в Париже, это будет по-особенному. Но я буду точно так же рад , если это случится в любом другом месте.

– Согласны ли вы, что больше всего вы прибавили в игре на приеме?

 – Да, конечно, я думаю, особенно в приеме справа. В прошлом году иногда были матчи, в которых не было ни одного такого удара. Так что в этом году я сильно на этом сконцентрировался – как на подаче, игре с лета в предыдущие годы.

Думаю, это то место, которое тянуло меня вниз раньше. Мне пришлось прибавить и стать здесь лучше – в прошлом году я принимал хуже, чем кто-либо другой.

Сейчас лучшие игроки мира – это лучшие игроки на приеме. Янник – один из лучших принимающих. Карлос тоже. Новак был таким на протяжении десятилетий. Так что сейчас не обязательно лучше всех подавать, надо лучше всех принимать.

– Вы сказали, что ваши ориентиры – Синнер и Алькарас. Во время предсезонной подготовке вы переделываете игру с этим учетом и думаете о том, что в следующем году вам придется встретиться с ними пять, шесть раз?

– Я легко отвечу на этот вопрос. Думаю, все рассказывают о том, как они хорошо играют в обороне. Но я не считаю, что сейчас они часто так играют. Потому что игра в обороне теперь не главное в теннисе. Так было несколько лет назад, когда игра была слегка другой, немного медленнее.

Теперь эти ребята 90% играют в атакующий теннис. Главное, чтобы получалось успевать за их атаками и скоростью ударов с отскока.

И здесь у меня проблемы – с доверием к своим ударам, с тем, чтобы атаковать, когда это нужно. Думаю, мне все еще надо над этим работать. Надеюсь, в следующем году все будет еще лучше.

У Зверева лучший сезон в карьере – вот 8 доказательств

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: пресс-конференция Зверева
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