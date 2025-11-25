  • Спортс
  • Рыбакина о рекордных призовых на итоговом: «Уверена, что и другие турниры подтянутся через пару лет»
Рыбакина считает, что рост призовых на турнирах WTA – это вопрос времени.

Пятая ракетка мира Елена Рыбакина высказалась о рекордных призовых за победу на итоговом. Казахстанка заработала 5 235 000 долларов за титул в Эр-Рияде.

– После победы на итоговом турнире в СМИ завирусилась огромная цифра гонорара, самый большой гонорар в истории женского тенниса. Вы даже попали в Книгу рекордов Гиннесса. Как Вы считаете, справедливо ли, что за пять матчей на итоговом можно получить сумму, которая больше, чем за победу на «Уимблдоне» – огромном двухнедельном турнире.

– Насколько это справедливо? Я думаю, что мы стремимся к тому, что многие турниры увеличивают призовой фонд. Поэтому, я думаю, это вопрос времени. Через пару лет, я уверена, что и другие турниры подтянутся в этом плане.

Но, конечно же, призовые очень большие, и я безумно рада, что мне удалось достичь такого результата. То, как предыдущее поколение боролось за то, чтобы призовые поднимались, сейчас стало приносить плоды.

Мне кажется, это все идет в одном направлении, и дальше это будет более стабильно, может, не через год, не через два, но в дальнейшем 100%, – сказала Рыбакина в интервью Tengri Sport.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tengrinews.kz
