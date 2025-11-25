Надаль о Большой тройке: «Мы соперничали только на корте, а личные отношения всегда строились на уважении, на признании заслуг друг друга»

Надаль о Большой тройке: мы оставляем после себя хорошее наследие.

22-кратный чемпион «Больших шлемов» Рафаэль Надаль высказался о соперничестве с Роджером Федерером и Новаком Джоковичем .

«Мы пришли после Сампраса , у которого было 14 «Шлемов». И нас было трое, а не двое – поэтому не существовало ни малейшего пространства для расслабления. Планка требований была на максимуме. Мы постоянно подталкивали друг друга. Не было возможности пропускать турниры. В этом и величие нашего поколения. Мы неизменно доходили до решающих стадий и боролись за самые важные титулы. В одиночку, думаю, никто бы этого не сделал.

Самое положительное в нашем поколении – то, что мы закончили карьеру и можем спокойно пойти вместе ужинать. И в этом есть повод для гордости. Мы соревновались на максимально высоком уровне, играли за самые большие титулы, наше соперничество было ярким и жестким, но мы никогда не переходили черту.

Мы соперничали только на корте, а личные отношения всегда строились на уважении, на признании заслуг друг друга – и даже на неком подобии дружбы. Со временем начинаешь ценить тех, с кем провел бок о бок столько лет.

Я рад, что был частью этой истории. Не умаляя заслуг Синнера и Алькараса , которые стремятся делать все правильно, думаю, что мы помогли следующим поколениям понять, что можно быть яростными соперниками без ненависти друг к другу. Необязательно дружить, но отношения должны быть нормальными. Мы оставляем после себя хорошее наследие.

Не считаю, что в теннисе что-то кардинально изменилось. Мир развивается, стиль игры меняется: удары мощнее, подачи сильнее. Но я по-прежнему верю в интуицию – а не в теннис робота, который опирается на статистику. Я обсуждал это с Федерером – ему тоже не нравилось получать слишком много информации», – сказал Надаль в программе Universo Valdano в эфире Movistar+.

