Зверев выиграл 68 матчей в сезоне. Это наибольшее количество в ATP-туре с 2017-го
Александр Зверев обыграл Каспера Рууда на групповом этапе итогового турнира – 7:6(3), 6:3.
Для немца это 68-я победа в сезоне. Он лидер тура по этому показателю.
Это наибольшее количество побед в сезоне ATP-тура с 2017-го. Тогда столько же было у Рафаэля Надаля.
Сегодня 68-й матч может выиграть Янник Синнер. Он встретится в Турине с Даниилом Медведевым.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: tennis.com
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