Зверев выиграл 68 матчей в сезоне. Это наибольшее количество в ATP-туре с 2017-го

Александр Зверев обыграл Каспера Рууда на групповом этапе итогового турнира – 7:6(3), 6:3.

Для немца это 68-я победа в сезоне. Он лидер тура по этому показателю.

Это наибольшее количество побед в сезоне ATP-тура с 2017-го. Тогда столько же было у Рафаэля Надаля .

Сегодня 68-й матч может выиграть Янник Синнер . Он встретится в Турине с Даниилом Медведевым.