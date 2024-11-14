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Зверев о тренировках после матчей: «Я хочу развивать игру, чтобы конкурировать с Синнером и Алькарасом. Сейчас они два ориентира»

Александр Зверев ответил, почему начал проводить тренировки сразу после матчей.

«Сегодня я работал только над приемом. Каспер невероятно хорошо подавал, но я мог бы лучше принимать. Сегодня причина такая.

Но, как я уже говорил в Париже, в целом я делаю это не ради сегодня, не ради завтра и не ради следующего матча. Я хочу прибавить в нескольких аспектах перед следующем сезоном.

Я хочу и дальше развивать игру, чтобы конкурировать с Янником и Карлосом. Все просто. Сейчас они два ориентира. Именно они выигрывают «Большие шлемы». Я хочу быть частью этой компании.

Я знаю, что они будут прогрессировать, поэтому должен соответствовать».

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: пресс-конференция Зверева
logoATP
logoАлександр Зверев
logoКаспер Рууд
logoКарлос Алькарас
logoЯнник Синнер
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