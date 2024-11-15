Зверев об Алькарасе на тай-брейке на итоговом: «Мне казалось, что он снова стал Человеком-пауком»

Александр Зверев прокомментировал победу над Карлосом Алькарасом на итоговом.

Немец обыграл его со счетом 7:6(5), 6:4.

– Что вы сказали друг другу у сетки?

– Он столько раз обыграл меня за этот год, что я рад, что удалось победить здесь. Думаю, у нас отличное соперничество вместе с хорошей дружбой. Всегда приятно с ним играть – за исключением тех случаем, когда он меня побеждает. Это неприятно. Но с ним [здорово] делить корт, он отличный парень.

Уровень встречи был запредельно высоким. Тай-брейк в первом сете был особенно невероятным. Во время каких-то розыгрышей мне казалось, что он снова стал Человеком-пауком.