У Зверева лучший сезон в карьере – вот 8 доказательств

Александр Зверев размотал всех соперников по группе на итоговом турнире ATP и вышел в полуфинал. В третьем матче он обыграл Карлоса Алькараса (7:6(5), 6:4) и показал очень впечатляющий теннис – форхенды, переходы к сетке, обводящие и подача у него работали на каком-то феноменальном уровне.

Такое выступление отлично вписывается в контекст всего сезона немца – который получился для него лучшим в карьере.

1. Зверев уже выиграл 69 матчей – больше, чем в каком-либо другом сезоне. И сейчас он на восьмиматчевой победной серии.

2. Процент побед – 77%. Тоже выше, чем в каком-либо другом сезоне.

3. На «Больших шлемах» у него финал, полуфинал, четвертьфинал и четвертый круг – 18 побед и 4 поражения. Опять же, лучшая статистика для сезона ТБШ в карьере.

4. В целом главная характеристика сезона Зверева – стабильность. Она иллюстрируется тем, что он вышел минимум в 1/8 финала на всех девяти «Мастерсах» сезона – первым после Рафаэля Надаля в 2017-м.

5. На восьми из девяти «Мастерсов» Зверев выиграл минимум два матча. На двух он проиграл в четвертьфинале, на двух – в полуфинале.

6. Еще на двух «Мастерсах» немец взял титулы. Хотя до этого он не выигрывал «Мастерсы» с 2021-го.

7. В этом году баланс Зверева против топ-10 составляет 8:6. Если он выиграет итоговый, то будет 10:6 и 63% побед – он повторит свой лучший результат в этом плане, показанный в 2018-м.

8. В рейтинге немец стоит вторым – для него это наивысшая позиция. И Зверева точно никто не обгонит, так что он впервые в карьере завершит год как №2.

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Важно и другое. Зверев говорит, что в этом сезоне впервые после разрыва связок на «Ролан Гаррос»-2022 почувствовал: он снова готов выигрывать большие титулы и бороться за «Большие шлемы».

В целом немец сейчас самый стабильный игрок тура после Янника Синнера и самый сильный после Синнера и Карлоса Алькараса. При этом он как никогда нацелен на то, чтобы их догнать – например, на итоговом он тренируется после каждого выигранного матча и говорит:

«Но, как я уже говорил в Париже, в целом я делаю это не ради сегодня, не ради завтра и не ради следующего матча. Я хочу прибавить в нескольких аспектах перед следующем сезоном.

Я хочу и дальше развивать игру, чтобы конкурировать с Янником и Карлосом. Все просто. Сейчас они два ориентира. Именно они выигрывают «Большие шлемы». Я хочу быть частью этой компании.

Я знаю, что они будут прогрессировать, поэтому должен соответствовать».

Но есть ощущение, что главный прогресс Звереву требуется даже не в области игры, а в области психологии – чтобы не проседать в пассивный теннис, когда он оказывается в сете от победы на «Большом шлеме». Именно так было в финале «Ролан Гаррос» против Алькараса.

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Фото: Gettyimages.ru /Clive Brunskill, Julian Finney, Valerio Pennicino