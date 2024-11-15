Зверев выиграл 8-й матч подряд и 4-й раз в карьере вышел в полуфинал итогового

Александр Зверев победил Карлоса Алькараса на групповом этапе итогового турнира ATP – 7:6(5), 6:4. Немец повел в личных встречах, теперь его баланс против испанца – 6:5.

Зверев выиграл восьмой матч подряд – в начале ноября он взял титул «Мастерса» в Париже.

Немец гарантировал себе выход из группы с первого места. За три матча он не отдал ни сета.

Зверев дважды становился чемпионом итогового – в 2018-м и 2021-м.