Рыбакина о возможном миксте с Бубликом на Олимпиаде: «Хочу больше фокусироваться на одиночке»

Пятая ракетка мира Елена Рыбакина высказалась о возможной игре в миксте с Александром Бубликом. Оба теннисиста представляют Казахстан.

– В прошлом году перед Олимпиадой много говорилось о том, что вы с Александром Бубликом можете сыграть микст. Жива ли еще эта идея этого дуэта?

– Вообще, изначально на Олимпиаду я все-таки настраивалась больше на одиночку. По поводу микста были рассуждения, но я на самом деле не давала какого-то четкого ответа.

Конечно же, было бы неплохо сыграть микст, но сейчас я понимаю, что хочу больше фокусироваться на одиночке. Наверное, в дальнейшем такие варианты могут быть.

Я думаю, что Саша сейчас тоже достаточно хорошо выступает и больший приоритет будет на одиночке. Олимпиада еще не в следующем году, у нас есть время. Может быть, мнение поменяется.

В зависимости от календаря и нашей готовности если все сложится, то будут и микст, и одиночка, вполне возможно.

– Еще про Александра. Он известен довольно экстравагантным поведением на корте, часто бьет ракетки, ругается. У Вас когда-то было такое, чтобы срывало как-то нервы и хотелось что-то такое сделать, подобное Александру?

– Конечно, да, бывали моменты, когда ты злой на корте, у тебя там что-то не получается и, в конце концов, ты хочешь только все крушить и ломать.

Но я пытаюсь себя сдерживать, пытаюсь не давать эмоциям выходить за какую-то грань. Конечно, такое настроение тоже бывает, от этого никуда не деться, но я стараюсь всегда себя контролировать по возможности, – сказала Рыбакина в интервью Tengri Sport.

Елена Рыбакина вернулась в элиту. Официально

Почему Бублик – любимый теннисист тех, кто не смотрит теннис?

