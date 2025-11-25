Непобежденный чемпион молодежного итогового турнира ATP получит $539k призовых
Опубликован призовой фонд молодежного итогового турнира ATP.
ATP опубликовала размер призовых на молодежном итоговом турнире, который пройдет с 17 по 21 декабря в Джидде.
Общий призовой фонд составит 2 101 250 долларов. Распределение следующее:
участие – 154 000;
каждая победа на групповом этапе – 37 500;
победа в полуфинале – 116 000;
победа в финале – 157 250.
Таким образом, пройдя турнир без поражений, чемпион заработает 539 750 долларов.
Запасные получат по 15 000 долларов.
