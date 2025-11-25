Непобежденный чемпион молодежного итогового турнира ATP получит $539k призовых

Опубликован призовой фонд молодежного итогового турнира ATP.

ATP опубликовала размер призовых на молодежном итоговом турнире, который пройдет с 17 по 21 декабря в Джидде.

Общий призовой фонд составит 2 101 250 долларов. Распределение следующее:

участие – 154 000;

каждая победа на групповом этапе – 37 500;

победа в полуфинале – 116 000;

победа в финале – 157 250.

Таким образом, пройдя турнир без поражений, чемпион заработает 539 750 долларов.

Запасные получат по 15 000 долларов.